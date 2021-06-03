Ллорис сыграл 100-й матч за сборную Франции в качестве капитана

Сборная Франции переиграла Уэльс в товарищеском матче (3:0). Каптианом французской команды в этой встрече был вратарь «Тоттенхэма» Юго Ллорис.

Как сообщает Opta, эта игра стала для голкипера 100-й в качестве капитана «трехцветных». Он является рекордсменом по этому показателю.

100 — Hugo Lloris will start his 100th game as a captain with the French national team, that's 46 more than any other player in Les Bleus history (Deschamps 2nd with 54). Monument. #FRAPDG pic.twitter.com/PtuHivBhWD — OptaJean (@OptaJean) June 2, 2021

У Ллориса на 46 матчей больше с каптианской повязкой за сборную Франции, чем у любого другого игрока в истории команды. На втором месте располагается нынешний главный тренер Дидье Дешам, который в игроцкие годы провел 54 матча за «трехцветных» в качестве капитана.