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«Монако» хочет заполучить вратаря сборной Турции

05:58
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«Монако» заинтересован в подписании вратаря сборной Турции Угурджана Чакыра. По информации 61saat, «монегаски» начали переговоры с «Трабзонспором».

Турецкий клуб готов расстаться с 25-летним турком за 20-25 миллионов евро. «Монако» сделал предложение в размере 12 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Чакыр сыграл в 39 матчах во всех турнирах, пропустил 37 мячей и 13 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

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