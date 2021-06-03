«Монако» хочет заполучить вратаря сборной Турции

«Монако» заинтересован в подписании вратаря сборной Турции Угурджана Чакыра. По информации 61saat, «монегаски» начали переговоры с «Трабзонспором».

Турецкий клуб готов расстаться с 25-летним турком за 20-25 миллионов евро. «Монако» сделал предложение в размере 12 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Чакыр сыграл в 39 матчах во всех турнирах, пропустил 37 мячей и 13 раз сохранил ворота в неприкосновенности.