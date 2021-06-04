Виейра может возглавить «Лилль»
02:33
Бывший тренер «Ниццы» Патрик Виейра может стать главным тренером «Лилля», сообщает L'Equipe. Экс-игрок сборной Франции и Клаудио Раньери являются главными претендентами на вакантный пост.
Контракт главного тренера «Лилля» Кристофа Гальтье истекает в июне 2021 года. Он уже объявил, что покинет команду.
В прошедшем сезоне «Лилль» стал первым в турнирной таблице чемпионата Франции.
Напомним, Виейра возглавлял «Ниццу» с 2018 по декабрь 2020 года. Под его руководством команда провела 89 матчей. После 12 туров чемпионата Франции-2020/21 «Ницца» занимает 11-е место в турнирной таблице с 17 очками.
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