Виейра может возглавить «Лилль»

Бывший тренер «Ниццы» Патрик Виейра может стать главным тренером «Лилля», сообщает L'Equipe. Экс-игрок сборной Франции и Клаудио Раньери являются главными претендентами на вакантный пост.

Контракт главного тренера «Лилля» Кристофа Гальтье истекает в июне 2021 года. Он уже объявил, что покинет команду.

В прошедшем сезоне «Лилль» стал первым в турнирной таблице чемпионата Франции.

Напомним, Виейра возглавлял «Ниццу» с 2018 по декабрь 2020 года. Под его руководством команда провела 89 матчей. После 12 туров чемпионата Франции-2020/21 «Ницца» занимает 11-е место в турнирной таблице с 17 очками.