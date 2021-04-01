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«Ливерпуль» интересуется форвардом Депаем

18:22
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«Ливерпуль» интересуется форвардом «Лиона» Мемфисом Депаем, сообщает Marca.

По данным источника, английский клуб намерен перехватить 27-летнего игрока у «Барселоны», которая хочет купить голландца, если клуб этим летом покинет Лионель Месси.

Контракт Депая с «Лионом» истекает летом 2021 года. В этом сезоне француз участвовал в 31 матче, отметившись 15 голами и 9 ассистами.

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