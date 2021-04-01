Мбаппе рассказал о своем отношении к критике

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, как он относится к критике.

«Устаешь от этого. Когда играешь в футбол в родной стране, все силы отдаешь сборной. В какой-то момент это утомляет. Критика играет свою роль, но дело не только в этом. Главное — хорошо себя чувствовать там, где ты находишься и получать удовольствие», — цитирует Мбаппе L'Equipe.

В сезоне-2020/21 игрок провел 36 матчей за «ПСЖ», на его счету 30 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего француза в 180 миллионов евро. Контракт футболиста с парижским клубом действует до конца июня 2022 года.