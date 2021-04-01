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«ПСЖ» хочет заключить полноценный контракт с Мойзе Кином

18:43

Форвард «Эвертона» Мойзе Кин, который играет в аренде в «ПСЖ», может остаться в парижском клубе, сообщает в своем Twitter журналист Николо Шира.

По данным источника, руководство клуба довольно результатами 21-летнего итальянца и готово заключить с ним полноценный контракт. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо обсуждает с агентом Миной Райолой возможный трансфер Кина.

В текущем сезоне футболист участвовал в 33 играх, отметившись 17 голами.

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