Месси выйдет в стартовом составе в матче с «Аяччо»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выйдет с первых минут в матче 35-го тура чемпионата Франции с «Аяччо». Об этом сообщил главный тренер парижан Кристоф Гальтье.

Ранее «ПСЖ» отстранил 35-летнего футболиста на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец принес извинения за отъезд в видео и в итоге вернулся к тренировкам с командой на неделю раньше.

«Месси выйдет на поле с первых минут. Он тренировался на высоком уровне, его отношение к делу было идеальным», — цитирует Гальтье инсайдер Фабрицио Романо.

«ПСЖ» сыграет дома с «Аяччо» 13 мая. Начало — в 22.00 мск.