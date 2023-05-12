Плясунов: «Сейчас Головин — один из сильнейших в лиге 1, он проводит свой лучший сезон в Европе»
Александр Плясунов, первый тренер хавбека «Монако» Александра Головина, поделился мнением об игре россиянина в сезоне-2022/23.
«Головин очень радует своей игрой в этом сезоне. Видно, что он полностью освоился во Франции, почувствовал себя лидером «Монако». Александр демонстрирует выдающееся мастерство на поле — красиво забивает и отдает голевые передачи. Главное, чтобы дальше так продолжал и не было травм. Из-за них некоторое время Саша чувствовал себя не в свой тарелке. Но сейчас Головин — один из сильнейших в лиге 1, он проводит свой лучший сезон в Европе», — приводит «РБ Спорт» слова Плясунова.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 31 матч в чемпионате Франции, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
На данный момент «Монако» с 64 очками располагается на 4-м месте в турнирной таблице лиги 1.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|25
|3
|6
|79-35
|78
|
2
|Ланс
|34
|21
|9
|4
|57-26
|72
|
3
|Марсель
|34
|21
|7
|6
|62-34
|70
|
4
|Монако
|34
|19
|7
|8
|68-51
|64
|
5
|Лилль
|34
|17
|8
|9
|60-41
|59
|
6
|Ренн
|34
|17
|5
|12
|56-38
|56
|
7
|Лион
|34
|16
|8
|10
|57-41
|56
|
8
|Ницца
|34
|13
|12
|9
|42-32
|51
|
9
|Клермон Фут
|34
|14
|8
|12
|37-44
|50
|
10
|Лорьян
|34
|14
|9
|11
|48-46
|51
|
11
|Реймс
|34
|12
|14
|8
|41-35
|50
|
12
|Монпелье
|34
|13
|4
|17
|56-57
|43
|
13
|Тулуза
|34
|12
|6
|16
|48-55
|42
|
14
|Брест
|34
|8
|11
|15
|38-50
|35
|
15
|Осер
|34
|8
|10
|16
|32-56
|34
|
16
|Страсбур
|34
|8
|11
|15
|46-55
|35
|
17
|Нант
|34
|6
|14
|14
|35-50
|32
|
18
|Аяччо
|34
|6
|5
|23
|22-61
|23
|
19
|Труа
|34
|4
|10
|20
|42-73
|22
|
20
|Анже
|34
|3
|5
|26
|28-74
|14
|12.05
|22:00
|
Ланс – Реймс
|- : -
|13.05
|18:00
|
Страсбур – Ницца
|- : -
|13.05
|22:00
|
ПСЖ – Аяччо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Клермон Фут – Лион
|- : -
|14.05
|16:00
|
Брест – Осер
|- : -
|14.05
|16:00
|
Монпелье – Лорьян
|- : -
|14.05
|16:00
|
Ренн – Труа
|- : -
|14.05
|16:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|14.05
|18:05
|
Монако – Лилль
|- : -
|14.05
|21:45
|
Марсель – Анже
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|26
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|28
|2
|2