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Сегодня, 14:06

Плясунов: «Сейчас Головин — один из сильнейших в лиге 1, он проводит свой лучший сезон в Европе»

Алина Савинова
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Александр Плясунов, первый тренер хавбека «Монако» Александра Головина, поделился мнением об игре россиянина в сезоне-2022/23.

«Головин очень радует своей игрой в этом сезоне. Видно, что он полностью освоился во Франции, почувствовал себя лидером «Монако». Александр демонстрирует выдающееся мастерство на поле — красиво забивает и отдает голевые передачи. Главное, чтобы дальше так продолжал и не было травм. Из-за них некоторое время Саша чувствовал себя не в свой тарелке. Но сейчас Головин — один из сильнейших в лиге 1, он проводит свой лучший сезон в Европе», — приводит «РБ Спорт» слова Плясунова.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 31 матч в чемпионате Франции, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

На данный момент «Монако» с 64 очками располагается на 4-м месте в турнирной таблице лиги 1.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pervy-j-trener-golovina-sasha-provodit-svoj-luchshij-sezon-v-evrope-on-odin-iz-sil-nejshih-v-lige-1/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Лига 1: «Монако» — «Лиль», «ПСЖ» — «Аяччо» и другие матчи 35-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 25 3 6 79-35 78
2
 Ланс 34 21 9 4 57-26 72
3
 Марсель 34 21 7 6 62-34 70
4
 Монако 34 19 7 8 68-51 64
5
 Лилль 34 17 8 9 60-41 59
6
 Ренн 34 17 5 12 56-38 56
7
 Лион 34 16 8 10 57-41 56
8
 Ницца 34 13 12 9 42-32 51
9
 Клермон Фут 34 14 8 12 37-44 50
10
 Лорьян 34 14 9 11 48-46 51
11
 Реймс 34 12 14 8 41-35 50
12
 Монпелье 34 13 4 17 56-57 43
13
 Тулуза 34 12 6 16 48-55 42
14
 Брест 34 8 11 15 38-50 35
15
 Осер 34 8 10 16 32-56 34
16
 Страсбур 34 8 11 15 46-55 35
17
 Нант 34 6 14 14 35-50 32
18
 Аяччо 34 6 5 23 22-61 23
19
 Труа 34 4 10 20 42-73 22
20
 Анже 34 3 5 26 28-74 14
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38 тур
12.05 22:00
Ланс – Реймс
 - : -
13.05 18:00
Страсбур – Ницца
 - : -
13.05 22:00
ПСЖ – Аяччо
 - : -
14.05 14:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
14.05 16:00
Брест – Осер
 - : -
14.05 16:00
Монпелье – Лорьян
 - : -
14.05 16:00
Ренн – Труа
 - : -
14.05 16:00
Тулуза – Нант
 - : -
14.05 18:05
Монако – Лилль
 - : -
14.05 21:45
Марсель – Анже
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 28 2 2
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