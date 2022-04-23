«Лион» дома переиграл «Монпелье»

«Лион» дома переиграл «Монпелье» в 34-м туре чемпионата Франции. Матч закончился со счетом 5:2.

У хозяев голы забивали — Мусса Дембеле, Тиаго Мендес, Уссем Ауар (дубль) и Токо Экамби. У гостей отличились Элье Ваи и Тежи Саванье.

Три гола подопечные Петера Боса забили во втором тайме.

В турнирной таблице лиги 1 «Лион» оторвался от «Лилля» и занимает восьмое место с 52 очками после 34 туров. «Монпелье» остался на 11-м месте, имея 42 очка.