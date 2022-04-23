Матч «Сент-Этьен» — «Монако» был прерван из-за пиротехничего шоу на трибунах

«Монако» в рамках 34-го тура чемпионата Франции проводит гостевой матч против «Сент-Этьена».

В средине второго тайма игра была приостановлена. Фанаты зажгли множество файеров на трибунах, из-за чего поле затянуло дымом.

Судьи решили на время взять паузу. Это произошло присчете 3:1 в пользу «Монако».