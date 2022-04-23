«Сент-Этьен» — «Монако»: Головин выйдет в стартовом составе

«Монако» в рамках 34-го тура чемпионата Франции проведет гостевой матч против «Сент-Этьена». Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

«Сент-Этьен»: Бернардони, Силва, Колодзейчак, Мангаля, Наде, Масон, Камара, Гурна-Дуат, Будебуз, Хазри, Буанга.

«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Головин, Желсон Мартинш, Тчуамени, Фофана, Бен Йеддер, Фолланд.

Напомним, что Головин стал автором победного мяча в матче 33-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (1:0). Он был признан лучшим игроком матча по итогам голосования среди фанатов клуба.