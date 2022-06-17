«Лион» интересуется нападающим «Ливерпуля» Минамино

«Лион» проявляет интерес к нападающему «Ливерпуля» Такуми Минамино. Английский клуб готов расстаться с игроком за 20 миллионов евро, сообщает L'Equipe.

27-летний японец уже принял решение покинуть стан «красных» этим летом.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на Минамино является «Монако».

В минувшем сезоне Минамино провел 24 матча за «Ливерпуль», в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу.

Контракт форварда рассчитан до 30 июня 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.