Тиаго Мендес продлил контракт с «Лионом» до 2025 года

Полузащитник Тиаго Мендес продлил контракт с «Лионом» до 2025 года, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний футболист выступает за команду с лета 2019 года.

В минувшем сезоне он сыграл 37 матчей за «Лион» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Во французской лиге Мендес также играл за «Лилль».