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Тиаго Мендес продлил контракт с «Лионом» до 2025 года

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Тиаго Мендес продлил контракт с «Лионом» до 2025 года, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний футболист выступает за команду с лета 2019 года.

В минувшем сезоне он сыграл 37 матчей за «Лион» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Во французской лиге Мендес также играл за «Лилль».

Источник: https://twitter.com/OL/status/1537724343630839808?s=20&t=woEzFzbWa_8VrxyYbnYKHQ
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