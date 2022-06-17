Тиаго Мендес продлил контракт с «Лионом» до 2025 года
Полузащитник Тиаго Мендес продлил контракт с «Лионом» до 2025 года, сообщает пресс-служба клуба.
30-летний футболист выступает за команду с лета 2019 года.
В минувшем сезоне он сыграл 37 матчей за «Лион» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Во французской лиге Мендес также играл за «Лилль».
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|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
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|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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