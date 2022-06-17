«Марсель» может арендовать защитника «Барселоны» Лангле
Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может покинуть каталонский клуб. Футболиста хочет арендовать «Марсель», сообщает Sport.es.
26-летний Лангле получает мало игрового времени в «Барсе», поэтому хочет найти другую команду, чтобы попасть на чемпионат мира-2022 в Катаре.
В сезоне 2021/22 француз отыграл 1235 минут в 27 матчах и отдал голевую передачу.
Его трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.
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3
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
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9
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
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Тулуза – Ницца
|- : -
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