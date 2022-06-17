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Сегодня, 18:33

«Марсель» может арендовать защитника «Барселоны» Лангле

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может покинуть каталонский клуб. Футболиста хочет арендовать «Марсель», сообщает Sport.es.

26-летний Лангле получает мало игрового времени в «Барсе», поэтому хочет найти другую команду, чтобы попасть на чемпионат мира-2022 в Катаре.

В сезоне 2021/22 француз отыграл 1235 минут в 27 матчах и отдал голевую передачу.

Его трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

Клеман Лангле
ФК Барселона
ФК Марсель
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