«Марсель» может арендовать защитника «Барселоны» Лангле

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может покинуть каталонский клуб. Футболиста хочет арендовать «Марсель», сообщает Sport.es.

26-летний Лангле получает мало игрового времени в «Барсе», поэтому хочет найти другую команду, чтобы попасть на чемпионат мира-2022 в Катаре.

В сезоне 2021/22 француз отыграл 1235 минут в 27 матчах и отдал голевую передачу.

Его трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.