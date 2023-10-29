«Лилль» на своем поле сыграет с «Монако» в матче 10-го тура чемпионата Франции в воскресенье, 29 октября. Игра пройдет на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле (Франция). Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Лилль» — «Монако» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Посмотреть матч бесплатно можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Клуб из Лилля занимает пятое место в турнирной таблице лиги 1 с 15 очками. Команда Ади Хюттера набрала 20 баллов и располагается на второй строчке.

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