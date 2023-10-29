Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Лиллем»
Стали известны стартовые составы на матч «Лилль» — «Монако» в 10-м туре французской лиги 1.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин появится на поле с первых минут.
Матч пройдет на домашнем стадионе «Лилля». Начало — в 17.00 по московскому времени.
«Лилль»: Шевалье, Исмаили, Александро, Диаките, Йоро, Андре, Бенталеб, Гомеш, Жегрова, Кавалейру, Языджи.
«Монако»: Кен, Диатта, Синго, Матсима, Якобс, Закария, Фофана, Минамино, Головин, Балогун, Бен Йеддер.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ницца
|10
|6
|4
|0
|11-4
|22
|
2
|ПСЖ
|10
|6
|3
|1
|23-9
|21
|
3
|Монако
|9
|6
|2
|1
|23-12
|20
|
4
|Реймс
|10
|5
|2
|3
|16-12
|17
|
5
|Лилль
|9
|4
|3
|2
|12-10
|15
|
6
|Брест
|10
|4
|3
|3
|11-11
|15
|
7
|Нант
|10
|4
|2
|4
|16-19
|14
|
8
|Марсель
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|
9
|Ланс
|10
|3
|3
|4
|12-13
|12
|
10
|Ренн
|9
|2
|5
|2
|15-12
|11
|
11
|Тулуза
|9
|2
|5
|2
|11-10
|11
|
12
|Гавр
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
13
|Лорьян
|10
|2
|4
|4
|15-20
|10
|
14
|Страсбур
|9
|3
|1
|5
|8-14
|10
|
15
|Монпелье
|8
|2
|3
|3
|12-11
|9
|
16
|Метц
|9
|2
|2
|5
|8-16
|8
|
17
|Клермон Фут
|9
|1
|2
|6
|7-14
|5
|
18
|Лион
|9
|0
|3
|6
|7-18
|3
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.10
|22:00
|
Клермон Фут – Ницца
|0 : 1
|28.10
|18:00
|
Реймс – Лорьян
|1 : 0
|28.10
|22:00
|
Ланс – Нант
|4 : 0
|29.10
|15:00
|
Брест – ПСЖ
|2 : 3
|29.10
|17:00
|
Лилль – Монако
|- : -
|29.10
|17:00
|
Метц – Гавр
|- : -
|29.10
|17:00
|
Монпелье – Тулуза
|- : -
|29.10
|19:05
|
Ренн – Страсбур
|- : -
|29.10
|22:45
|
Марсель – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|5
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Мозес Саймон
Нант
|4
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|7
|1
|2
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|6
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
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