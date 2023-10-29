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Сегодня, 16:21

Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Лиллем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч «Лилль» — «Монако» в 10-м туре французской лиги 1.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин появится на поле с первых минут.

Матч пройдет на домашнем стадионе «Лилля». Начало — в 17.00 по московскому времени.

«Лилль»: Шевалье, Исмаили, Александро, Диаките, Йоро, Андре, Бенталеб, Гомеш, Жегрова, Кавалейру, Языджи.

«Монако»: Кен, Диатта, Синго, Матсима, Якобс, Закария, Фофана, Минамино, Головин, Балогун, Бен Йеддер.

Франция. Лига 1. 10-й тур
29 окт, 17:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Монако

Александр Головин
Футбол
ФК Лилль
ФК Монако
1
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«Лилль» — «Монако»: смотреть трансляцию матча французской лиги 1 (видео)

Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Брестом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 10 6 4 0 11-4 22
2
 ПСЖ 10 6 3 1 23-9 21
3
 Монако 9 6 2 1 23-12 20
4
 Реймс 10 5 2 3 16-12 17
5
 Лилль 9 4 3 2 12-10 15
6
 Брест 10 4 3 3 11-11 15
7
 Нант 10 4 2 4 16-19 14
8
 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
9
 Ланс 10 3 3 4 12-13 12
10
 Ренн 9 2 5 2 15-12 11
11
 Тулуза 9 2 5 2 11-10 11
12
 Гавр 9 2 4 3 10-12 10
13
 Лорьян 10 2 4 4 15-20 10
14
 Страсбур 9 3 1 5 8-14 10
15
 Монпелье 8 2 3 3 12-11 9
16
 Метц 9 2 2 5 8-16 8
17
 Клермон Фут 9 1 2 6 7-14 5
18
 Лион 9 0 3 6 7-18 3
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.10 22:00
Клермон Фут – Ницца
 0 : 1
28.10 18:00
Реймс – Лорьян
 1 : 0
28.10 22:00
Ланс – Нант
 4 : 0
29.10 15:00
Брест – ПСЖ
 2 : 3
29.10 17:00
Лилль – Монако
 - : -
29.10 17:00
Метц – Гавр
 - : -
29.10 17:00
Монпелье – Тулуза
 - : -
29.10 19:05
Ренн – Страсбур
 - : -
29.10 22:45
Марсель – Лион
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 10
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 7 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 6 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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