«Ланс» проиграл «Лиллю» и потерпел первое поражение в сезоне

«Лилль» обыграл «Ланс» на своем поле в матче 10-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 44-й минуте забил форвард хозяев Жонатан Давид, реализовавший пенальти. Ранее, на 16-й минуте встречи нападающий гостей Флориан Сотока не смог забить с 11-метрового.

«Ланс» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 21 очком в 10 матчах. Команда потерпела первое поражение в сезоне-2022/23. Единственной командой, которая еще не проиграла ни одного матча в нынешнем розыгрыше лиги 1, остается «ПСЖ».

«Лилль» поднялся на седьмое место с 16 очками в 10 встречах.