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9 октября, 22:39

Лоран Блан стал новым главным тренером «Лиона»

Иван Шитик
Корреспондент
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Лоран Блан.
Фото AFP

Бывший капитан сборной Франции Лоран Блан стал новым главным тренером «Лиона», сообщает сайт клуба.

На этом посту он сменил Петера Боса, который был отправлен в отставку.

56-летний специалист заключил контракт с французским клубом до 2024 года.

Лоран Блан начал тренерскую карьеру в 2007 году в «Бордо», с которым в сезоне-2008/09 стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции. В 2010-м он возглавил сборную Франции после отставки Раймона Доменека и принял с ней участие в чемпионате Европы-2012.

С 2013 по 2016 годы Блан возглавлял «ПСЖ» и выиграл с ним три чемпионата, два Кубка, три Суперкубка Франции и три Кубка французской лиги.

Последним местом работы 56-летнего специалиста стал катарский «Эль-Райян», из которого Блан был уволен в феврале этого года.

«Лион» после 10 матчей занимает восьмое место в чемпионате Франции, набрав 14 очков.

ФК Лион
Лоран Блан
Петер Бос
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2
 Лорьян 11 8 2 1 21-14 26
3
 Ланс 11 7 3 1 18-8 24
4
 Марсель 11 7 2 2 20-8 23
5
 Монако 11 6 3 2 20-14 21
6
 Ренн 11 6 3 2 23-11 21
7
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
8
 Клермон Фут 11 5 2 4 15-16 17
9
 Тулуза 11 4 3 4 17-18 15
10
 Лион 11 4 2 5 19-15 14
11
 Ницца 11 3 3 5 10-14 12
12
 Монпелье 11 4 0 7 21-22 12
13
 Труа 11 3 3 5 19-22 12
14
 Нант 11 2 4 5 13-19 10
15
 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
16
 Осер 11 2 3 6 11-23 9
17
 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
18
 Аяччо 11 2 2 7 8-16 8
19
 Анже 11 2 2 7 13-27 8
20
 Брест 11 1 3 7 11-25 6
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Аяччо – ПСЖ
 - : -
22.10 18:00
Монпелье – Лион
 - : -
22.10 22:00
Марсель – Ланс
 - : -
23.10 14:00
Анже – Ренн
 - : -
23.10 16:00
Клермон Фут – Брест
 - : -
23.10 16:00
Реймс – Осер
 - : -
23.10 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
23.10 16:00
Труа – Лорьян
 - : -
23.10 18:05
Ницца – Нант
 - : -
23.10 21:45
Лилль – Монако
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Жонатан Давид

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 9
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ПСЖ

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ПСЖ

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ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

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Реми Кабелла

Лилль

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И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

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 10 2 2
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