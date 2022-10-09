Лоран Блан стал новым главным тренером «Лиона»

Бывший капитан сборной Франции Лоран Блан стал новым главным тренером «Лиона», сообщает сайт клуба.

На этом посту он сменил Петера Боса, который был отправлен в отставку.

56-летний специалист заключил контракт с французским клубом до 2024 года.

Лоран Блан начал тренерскую карьеру в 2007 году в «Бордо», с которым в сезоне-2008/09 стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции. В 2010-м он возглавил сборную Франции после отставки Раймона Доменека и принял с ней участие в чемпионате Европы-2012.

С 2013 по 2016 годы Блан возглавлял «ПСЖ» и выиграл с ним три чемпионата, два Кубка, три Суперкубка Франции и три Кубка французской лиги.

Последним местом работы 56-летнего специалиста стал катарский «Эль-Райян», из которого Блан был уволен в феврале этого года.

«Лион» после 10 матчей занимает восьмое место в чемпионате Франции, набрав 14 очков.