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Новости   //    Футбол   //    Франция

Лига 1 приостановлена из-за коронавируса

12:54

Высшие дивизионы Франции (лига 1 и лига 2) приостановлены на неопределенный срок, сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Решение о приостановке сезона-2019/20 было принято на заседании организации, которое состоялось в пятницу.

— Учитывая угрозу здоровью всех причастных из-за пандемии коронавируса, совет директоров ПФЛ принял решение приостановить регулярные чемпионаты лиги 1 и лиги 2 на неопределенный срок до поры, пока ситуация наладится, — говорится в заявлении на официальном сайте ПФЛ. — Решение вступает в силу с 13 марта.

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