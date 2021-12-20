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Леонардо: «ПСЖ» не связывался с Зиданом или любым другим тренером»

В «ПСЖ» опровергли информацию о переговорах с Зиданом
11:35
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера парижской команды бывшего наставника «Реала» Зинедина Зидана.

«ПСЖ» не связывался с Зиданом или любым другим тренером, — приводит слова Леонардо журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Europe 1. — Перед тем как Почеттино возглавил команду, мы также не вели переговоров о назначении Зидана».

Ранее сообщалось, что руководство парижан связывалось с Зиданом на случай ухода главного тренера команды Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед».

После 18 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1472842959049605122

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Карен Саркисян все материалы автора

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