Леонардо: «ПСЖ» не связывался с Зиданом или любым другим тренером»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера парижской команды бывшего наставника «Реала» Зинедина Зидана.

«ПСЖ» не связывался с Зиданом или любым другим тренером, — приводит слова Леонардо журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Europe 1. — Перед тем как Почеттино возглавил команду, мы также не вели переговоров о назначении Зидана».

Ранее сообщалось, что руководство парижан связывалось с Зиданом на случай ухода главного тренера команды Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед».

После 18 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице.