Леонардо: «ПСЖ» не связывался с Зиданом или любым другим тренером»
В «ПСЖ» опровергли информацию о переговорах с Зиданом
11:35
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера парижской команды бывшего наставника «Реала» Зинедина Зидана.
«ПСЖ» не связывался с Зиданом или любым другим тренером, — приводит слова Леонардо журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Europe 1. — Перед тем как Почеттино возглавил команду, мы также не вели переговоров о назначении Зидана».
Ранее сообщалось, что руководство парижан связывалось с Зиданом на случай ухода главного тренера команды Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед».
После 18 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1472842959049605122
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