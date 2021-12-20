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Леонардо о Месси: «Он непререкаем. Его показатели в первые месяцы просто невероятны»

13:26

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал об адаптации нападающего Лионеля Месси.

«Месси для меня непререкаем. Если вы начинаете обсуждать Месси, то это потому, что вы ничего не поняли в футболе. Мы не можем сомневаться.

Если вы посмотрите на показатели Месси, то его первые шесть месяцев просто невероятны. Он и Мбаппе участвовали почти в каждом голе клуба. Он определяющий и имеющий решающее значение игрок.

Кто говорит, что он должен пробегать 12 километров каждую игру? Он играл в одном стиле 20 лет. Он меняется, когда рядом новые игроки. Но он адаптируется, потому что он гений, а другие наши гении адаптируются под него", сказал Леонардо.

В чемпионате Франции Месси провел за «ПСЖ» 10 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи. В Лиге Чемпионов на счету аргентинца пять забитых мячей в пяти играх.

Дополнительная информация:

https://www.europe1.fr/sport/exclu-europe-1-mbappe-messi-pochettino-leonardo-se-livre-4083531

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