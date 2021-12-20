Леонардо о Месси: «Он непререкаем. Его показатели в первые месяцы просто невероятны»
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал об адаптации нападающего Лионеля Месси.
«Месси для меня непререкаем. Если вы начинаете обсуждать Месси, то это потому, что вы ничего не поняли в футболе. Мы не можем сомневаться.
Если вы посмотрите на показатели Месси, то его первые шесть месяцев просто невероятны. Он и Мбаппе участвовали почти в каждом голе клуба. Он определяющий и имеющий решающее значение игрок.
Кто говорит, что он должен пробегать 12 километров каждую игру? Он играл в одном стиле 20 лет. Он меняется, когда рядом новые игроки. Но он адаптируется, потому что он гений, а другие наши гении адаптируются под него", — сказал Леонардо.
В чемпионате Франции Месси провел за «ПСЖ» 10 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи. В Лиге Чемпионов на счету аргентинца пять забитых мячей в пяти играх.
Дополнительная информация:
https://www.europe1.fr/sport/exclu-europe-1-mbappe-messi-pochettino-leonardo-se-livre-4083531
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