«ПСЖ» начал предварительные переговоры о продлении контракта с Маркиньюсом
03:17
Защитник «ПСЖ» Маркиньюс может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, руководство парижан начало предварительные переговоры о продлении соглашения с 27-летним бразильцем. Капитан команды является важной частью проекта клуба.
В текущем сезоне Маркиньюс провел 19 матчей, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.
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