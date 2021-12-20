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«ПСЖ» начал предварительные переговоры о продлении контракта с Маркиньюсом

03:17
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Защитник «ПСЖ» Маркиньюс может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство парижан начало предварительные переговоры о продлении соглашения с 27-летним бразильцем. Капитан команды является важной частью проекта клуба.

В текущем сезоне Маркиньюс провел 19 матчей, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.

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Сергей Разин все материалы автора

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