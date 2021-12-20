«ПСЖ» начал предварительные переговоры о продлении контракта с Маркиньюсом

Защитник «ПСЖ» Маркиньюс может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство парижан начало предварительные переговоры о продлении соглашения с 27-летним бразильцем. Капитан команды является важной частью проекта клуба.

В текущем сезоне Маркиньюс провел 19 матчей, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.