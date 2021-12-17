Леонардо — о контракте Мбаппе: «Вы знаете, чего мы хотим... Посмотрим»
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо Араужо поделился мнением о будущем нападающего команды Килиана Мбаппе.
«Что сказать о Мбаппе? Килиан чудесен. Он особенный, уникальный. Вы знаете, чего мы хотим... Посмотрим», — приводит слова Леонардо As.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в команде.
Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 160 миллионов евро.
22-летний Мбаппе в текущем сезоне сыграл за «ПСЖ» 23 матча во всех турнирах, забил 13 голов во всех турнирах и отдал 14 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/12/16/internacional/1639693613_374417.html
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