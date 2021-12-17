Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо Араужо поделился мнением о будущем нападающего команды Килиана Мбаппе.

«Что сказать о Мбаппе? Килиан чудесен. Он особенный, уникальный. Вы знаете, чего мы хотим... Посмотрим», — приводит слова Леонардо As.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в команде.

Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 160 миллионов евро.

22-летний Мбаппе в текущем сезоне сыграл за «ПСЖ» 23 матча во всех турнирах, забил 13 голов во всех турнирах и отдал 14 результативных передач.