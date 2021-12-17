Президент «Лилля» не исключил возвращения Азара в клуб

Президент «Лилля» Оливье Летанг не исключил, что нападающий «Реала» Эден Азар может вернуться в французский клуб.

«Возвращение Азара в «Лилль»? Не сказал бы, что это невозможно. Если будет нужно, то я поеду в Испанию для переговоров. Эден — невероятный футболист высокого качества, но сейчас он играет за «Реал», у него контракт с клубом», — приводит Goal со ссылкой на L'Equipe слова Летанга.

Азар выступал за «Лилль» с 2005 по 2012 год. В сезоне-2021/22 30-летний бельгиец провел 12 матчей за «Реал», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.