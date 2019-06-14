Леонардо назначен на пост спортивного директора "ПСЖ", он уже работал в клубе с 2011 по 2013 год. Ранее парижане по обоюдному согласию расторгли контракт с Антеро Энрике.

– Я очень рад снова вернуться в "ПСЖ", – цитирует официальный сайт парижан Леонардо. – Этот клуб очень важен для меня в карьере и в жизни. У меня были эмоциональные моменты здесь, как у игрока в конце 90-х, так и позже в качестве спортивного директора. Возвращаюсь в Париж полным сил, чтобы присоединиться к этому клубу, который я глубоко уважаю.

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