«Метц» на выезде одержал победу над «Лансом»

«Метц» на выезде обыграл «Ланс» в матче 5-го тура лиги 1 — 1:0.

Победу темно-бордовым принес гол нападающего Йоэля Асоро на 37-й минуте встречи.

«Метц» поднялся на 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, в активе команды — 8 очков. «Ланс» расположился на предпоследней позиции, набрав только 1 очко за 5 матчей.