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Сегодня, 19:57

«Ренн» и «Лилль» сыграли вничью

Виктория Кравченко
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Игроки «Ренна» и «Лилль».
Фото AFP

«Ренн» и «Лилль» сыграли вничью в матче 5-го тура чемпионата Франции — 2:2.

У хозяев отличились Лоранс Ассиньон и Ибрахим Салах. У гостей отметились Лени Йоро и Бафоде Диаките.

После пяти туров чемпионата Франции «Лилль» идет на пятой строчке, набрав 8 очков, «Ренн» (7) расположился на 6-й позиции.

24 сентября «Ренн» сыграет с «Монпелье», «Лилль» двумя днями позже встретится с «Реймсом».

Франция. Лига 1. 5-й тур
16 сент, 18:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
2:2
Лилль

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
ФК Лилль
ФК Ренн
0
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«Лион» объявил о назначении Гроссо главным тренером команды
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
3
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
4
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
5
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
6
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
7
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
8
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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32 тур
33 тур
34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 2 : 3
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 2 : 2
16.09 22:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 16:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
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Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
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Александру

Лилль

 3 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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