Вратарь Серхио Рико заявил, что намерен вернуться в «ПСЖ» после восстановления
Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико стремится вернуться в строй после восстановления.
«22 сентября я пройду новое обследование. Мы увидим, идет ли восстановление правильными темпами. Я надеюсь, что это будут хорошие новости и что врач даст мне немного больше свободы для занятий спортом, чтобы подготовиться к возвращению в команду, в Париж. Моя цель — вернуться в этом году, чтобы быть с командой до конца сезона», — приводит слова Рик Goal.
Испанский вратарь в мае 2023 года упал с лошади и получил травму головы. Рико тогда ввели в искусственную кому и сделали несколько операций. 18 августа 30-летнего футболиста выписали из больницы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
2
|Ницца
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
3
|ПСЖ
|5
|2
|2
|1
|10-6
|8
|
4
|Марсель
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
5
|Лилль
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
6
|Метц
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|Ренн
|5
|1
|4
|0
|10-6
|7
|
8
|Реймс
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
9
|Брест
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
10
|Страсбур
|4
|2
|0
|2
|4-6
|6
|
11
|Гавр
|4
|1
|2
|1
|8-6
|5
|
12
|Лорьян
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
13
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
14
|Монпелье
|4
|1
|1
|2
|7-7
|4
|
15
|Нант
|4
|0
|2
|2
|5-8
|2
|
16
|Клермон Фут
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
17
|Ланс
|5
|0
|1
|4
|4-11
|1
|
18
|Лион
|4
|0
|1
|3
|3-10
|1
|15.09
|22:00
|
ПСЖ – Ницца
|2 : 3
|16.09
|18:00
|
Ренн – Лилль
|2 : 2
|16.09
|22:00
|
Ланс – Метц
|0 : 1
|17.09
|14:00
|
Лорьян – Монако
|- : -
|17.09
|16:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|17.09
|16:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|17.09
|16:00
|
Страсбур – Монпелье
|- : -
|17.09
|18:05
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|17.09
|21:45
|
Лион – Гавр
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|4
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Страсбур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|3
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0