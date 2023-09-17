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Сегодня, 09:28

Вратарь Серхио Рико заявил, что намерен вернуться в «ПСЖ» после восстановления

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико стремится вернуться в строй после восстановления.

«22 сентября я пройду новое обследование. Мы увидим, идет ли восстановление правильными темпами. Я надеюсь, что это будут хорошие новости и что врач даст мне немного больше свободы для занятий спортом, чтобы подготовиться к возвращению в команду, в Париж. Моя цель — вернуться в этом году, чтобы быть с командой до конца сезона», — приводит слова Рик Goal.

Испанский вратарь в мае 2023 года упал с лошади и получил травму головы. Рико тогда ввели в искусственную кому и сделали несколько операций. 18 августа 30-летнего футболиста выписали из больницы.

Источник: Goal
Серхио Рико
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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5
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
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 Метц 5 2 2 1 7-9 8
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