Вратарь Серхио Рико заявил, что намерен вернуться в «ПСЖ» после восстановления

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико стремится вернуться в строй после восстановления.

«22 сентября я пройду новое обследование. Мы увидим, идет ли восстановление правильными темпами. Я надеюсь, что это будут хорошие новости и что врач даст мне немного больше свободы для занятий спортом, чтобы подготовиться к возвращению в команду, в Париж. Моя цель — вернуться в этом году, чтобы быть с командой до конца сезона», — приводит слова Рик Goal.

Испанский вратарь в мае 2023 года упал с лошади и получил травму головы. Рико тогда ввели в искусственную кому и сделали несколько операций. 18 августа 30-летнего футболиста выписали из больницы.