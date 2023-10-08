«Ланс» и «Лилль» сыграли вничью в лиге 1

«Ланс» дома сыграл вничью с «Лиллем» в матче 8-го тура чемпионата Франции — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Боллар-Делелис».

У хозяев забил Дейвер Мачадо на 70-й минуте, у гостей — Бенжамен Андре (45+2-я).

«Ланс» с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице лиги 1. «Лилль» находится на седьмой строчке (12 очков).