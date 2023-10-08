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«Ланс» и «Лилль» сыграли вничью в лиге 1

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ланс» дома сыграл вничью с «Лиллем» в матче 8-го тура чемпионата Франции — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Боллар-Делелис».

У хозяев забил Дейвер Мачадо на 70-й минуте, у гостей — Бенжамен Андре (45+2-я).

«Ланс» с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице лиги 1. «Лилль» находится на седьмой строчке (12 очков).

Франция. Лига 1. 8-й тур
08 окт, 18:05. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
1:1
Лилль

Источник: Таблица лиги 1
ФК Ланс
ФК Лилль
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 8 5 2 1 21-11 17
2
 Ницца 8 4 4 0 9-4 16
3
 Брест 8 4 3 1 9-7 15
4
 Реймс 8 4 1 3 14-11 13
5
 ПСЖ 7 3 3 1 14-6 12
6
 Марсель 8 3 3 2 12-11 12
7
 Лилль 8 3 3 2 11-10 12
8
 Ренн 7 2 5 0 13-7 11
9
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
10
 Тулуза 8 2 4 2 10-9 10
11
 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
12
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
13
 Гавр 8 2 3 3 10-12 9
14
 Ланс 8 2 2 4 8-13 8
15
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
16
 Лорьян 8 1 4 3 13-18 7
17
 Лион 8 0 3 5 6-16 3
18
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
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34 тур
6.10 22:00
Страсбур – Нант
 1 : 2
7.10 18:00
Метц – Ницца
 0 : 1
7.10 22:00
Реймс – Монако
 1 : 3
8.10 14:00
Марсель – Гавр
 3 : 0
8.10 16:00
Брест – Тулуза
 1 : 1
8.10 16:00
Лион – Лорьян
 3 : 3
8.10 16:00
Монпелье – Клермон Фут
 - : -
8.10 18:05
Ланс – Лилль
 1 : 1
8.10 21:45
Ренн – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 6 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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