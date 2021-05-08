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Ковач рассказал, когда вернется Головин

02:21
Нико Ковач (справа). Фото Instagram
Нико Ковач (справа). Фото Instagram
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда российский полузащитник Александр Головин вернется в строй. В конце апреля тест россиянина на коронавирус дал положительный результат, поэтому игрок на самоизоляции.

Александр Головин.Тест Головина на коронавирус дал отрицательный результат. В субботу повторное тестирование

— Некоторые игроки не смогут помочь команде, однако Желсон Мартинш вернулся в общую группу, — цитирует пресс-служба клуба Ковача. — Посмотрим, будет ли у Александра Головина шанс также вернуться в состав. В этом сезоне нам предстоит провести еще четыре или пять матчей, мы постараемся действовать на поле также интенсивно, как и раньше. И, несмотря на то, что у нас есть потери, мы не будем менять свою манеру игры. Начало будет положено в воскресном матче с «Реймсом».

— Не могли бы вы более подробно остановиться на том, сможет ли Александр Головин выступить в следующей встрече или нет?

— Как и в случае со всеми игроками, которые ранее переболели коронавирусом, нам нужно действовать согласно протоколу, чтобы позволить Голо вернуться в общую группу. Мы не будем рисковать. Футбол играет важную роль, но главным остается здоровье игроков. Нужно сдать отрицательный тест, а затем пройти медицинское обследование, чтобы вернуться в игру. Мы не хотим поступать неразумно независимо от того, что поставлено на карту. Если медицинский штаб скажет, что все в порядке, то он будет в общей группе, в противном случае будут соблюдены все меры предосторожности, и он присоединится к нам в следующих встречах.

Дополнительная информация:

https://www.asmonaco.com/ru/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/

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