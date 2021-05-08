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«ПСЖ» в субботу объявит о продлении контракта с Неймаром

00:37
Неймар. Фото Instagram
Неймар. Фото Instagram
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«ПСЖ» договорился с нападающим Неймаром о новом контракте. Как сообщает L'Equipe, в субботу французский клуб объявит о подписании с 29-летним бразильцем соглашения, рассчитанного до 2026 года.

Нынешний контракт Неймара истекает в 2022 году. Бразилец перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Барселоны», сумма трансфера составила 222 миллиона евро.

Вместе с командой бразилец трижды выигрывал чемпионат Франции, также на его счету Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок страны.

В этом сезоне Неймар провел 27 матчей в Лиге 1, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.

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