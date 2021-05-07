Тест Головина на коронавирус дал отрицательный результат. В субботу повторное тестирование
Сегодня, 7 мая, полузащитник «Монако» Александр Головин получил результат очередного теста на коронавирус. К счастью, он отрицательный. Ранее он прошел медобследование — никаких отклонений в состоянии его здоровья не выявлено, все в норме.
Сохраняется шанс, что в ближайшее воскресенье, 9 мая, Александр сможет сыграть за «Монако» с «Реймсом» в матче 36-го тура чемпионата Франции. В субботу ему необходимо получить повторный отрицательный тест, а монегаскам — соответствующее разрешение администрации лиги 1.
В конце апреля тест российского полузащитника на коронавирус дал положительный результат. Болезнь протекала без симптомов. 24-летний игрок находился на изоляции.
В текущем чемпионате Головин провел в составе «Монако» 21 матч, забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач. Контракт хавбека с клубом из княжества действует до 30 июня 2024 года.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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