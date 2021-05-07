Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Тест Головина на коронавирус дал отрицательный результат. В субботу повторное тестирование

7 мая 2021, 23:34
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
Теги:

Сегодня, 7 мая, полузащитник «Монако» Александр Головин получил результат очередного теста на коронавирус. К счастью, он отрицательный. Ранее он прошел медобследование — никаких отклонений в состоянии его здоровья не выявлено, все в норме.

Сохраняется шанс, что в ближайшее воскресенье, 9 мая, Александр сможет сыграть за «Монако» с «Реймсом» в матче 36-го тура чемпионата Франции. В субботу ему необходимо получить повторный отрицательный тест, а монегаскам — соответствующее разрешение администрации лиги 1.

В конце апреля тест российского полузащитника на коронавирус дал положительный результат. Болезнь протекала без симптомов. 24-летний игрок находился на изоляции.

В текущем чемпионате Головин провел в составе «Монако» 21 матч, забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач. Контракт хавбека с клубом из княжества действует до 30 июня 2024 года.

(Александр Бобров)

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Скандал с фанатами «Локо» в Питере. КДК — на стороне «Зенита». Почему?
Видео: какие мучения испытывал Владимир Качан перед смертью
Мужчина умер после того, как инвалид вытолкал его из трамвая
В Чехии уволили чиновника после заявления о «Спутнике V»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд