Тест Головина на коронавирус дал отрицательный результат. В субботу повторное тестирование

Сегодня, 7 мая, полузащитник «Монако» Александр Головин получил результат очередного теста на коронавирус. К счастью, он отрицательный. Ранее он прошел медобследование — никаких отклонений в состоянии его здоровья не выявлено, все в норме.

Сохраняется шанс, что в ближайшее воскресенье, 9 мая, Александр сможет сыграть за «Монако» с «Реймсом» в матче 36-го тура чемпионата Франции. В субботу ему необходимо получить повторный отрицательный тест, а монегаскам — соответствующее разрешение администрации лиги 1.

В конце апреля тест российского полузащитника на коронавирус дал положительный результат. Болезнь протекала без симптомов. 24-летний игрок находился на изоляции.

В текущем чемпионате Головин провел в составе «Монако» 21 матч, забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач. Контракт хавбека с клубом из княжества действует до 30 июня 2024 года.

(Александр Бобров)