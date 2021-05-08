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Нападающий «Лилля» Давид установил рекорд канадского футбола

02:37
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Нападающий «Лилля» Джонатан Давид забил гол в матче 36-го тура чемпионата Франции против «Ланса» (3:0). Теперь на счету 21-летнего канадца 12 голов в этом сезоне лиги 1.

Как сообщает пресс-служба федерации футбола Канады, Давид установил рекорд канадского футбола по количеству забитых канадцами мячей в одном сезоне в пяти ведущих лигах Европы. Ранее рекордсменом был Томаш Радзински, забивший 11 голов за «Эвертон» в сезоне-2002/03.

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