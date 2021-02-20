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Ковач: «Остановить Мбаппе — это невыполнимая миссия»

09:34
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился мнением о форварде «ПСЖ» Кильяне Мбаппе в преддверии игры против парижан в рамках 26-го тура чемпионата Франции.

«ПСЖ» — это клуб топ-уровня. Парижане постоянно много забивают, а Мбаппе сейчас в отличной форме. Мы должны попытаться сделать это, но это невыполнимая миссия. Его не остановить с помощью одного защитника, он слишком силен в ситуациях один-в-один. Мы должны обороняться от него, как единое целое, но это может дать свободу другим игрокам соперника. Нам предстоит выполнить серьезную работу как физически, так и тактически", — цитирует Goal Ковача.

Матч «ПСЖ» — «Монако» состоится в воскресенье, 21 февраля. Начало — в 23.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/mission-impossible-kovac-admits-monaco-will-struggle-to/r6ffp0gzzep91is3rybxzcgnv

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