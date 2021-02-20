Ковач: «Остановить Мбаппе — это невыполнимая миссия»
Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился мнением о форварде «ПСЖ» Кильяне Мбаппе в преддверии игры против парижан в рамках 26-го тура чемпионата Франции.
«ПСЖ» — это клуб топ-уровня. Парижане постоянно много забивают, а Мбаппе сейчас в отличной форме. Мы должны попытаться сделать это, но это невыполнимая миссия. Его не остановить с помощью одного защитника, он слишком силен в ситуациях один-в-один. Мы должны обороняться от него, как единое целое, но это может дать свободу другим игрокам соперника. Нам предстоит выполнить серьезную работу как физически, так и тактически", — цитирует Goal Ковача.
Матч «ПСЖ» — «Монако» состоится в воскресенье, 21 февраля. Начало — в 23.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/mission-impossible-kovac-admits-monaco-will-struggle-to/r6ffp0gzzep91is3rybxzcgnv
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