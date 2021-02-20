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В контракте Милика есть пункт об отступных в размере 12 миллионов евро

08:17
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Стали известны условия арендного соглашения нападающего «Марселя» Аркадиуша Милика.

По информации Calciomercato, 26-летний поляк, выступающий за французский клуб на правах аренды из «Наполи» до конца июня 2022 года, может покинуть команду в случае, если поступит предложение в размере 12 миллионов евро. Сообщается, что к футболисту проявляет интерес «Ювентус», «Рома» и «Интер».

Милик перешел в «Марсель» в январе 2021 года. На его счету 1 гол в 2 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/milik-ha-la-clausola-rescissoria-nel-suo-contratto-niente-veto-p-50615

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