В контракте Милика есть пункт об отступных в размере 12 миллионов евро
Стали известны условия арендного соглашения нападающего «Марселя» Аркадиуша Милика.
По информации Calciomercato, 26-летний поляк, выступающий за французский клуб на правах аренды из «Наполи» до конца июня 2022 года, может покинуть команду в случае, если поступит предложение в размере 12 миллионов евро. Сообщается, что к футболисту проявляет интерес «Ювентус», «Рома» и «Интер».
Милик перешел в «Марсель» в январе 2021 года. На его счету 1 гол в 2 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/milik-ha-la-clausola-rescissoria-nel-suo-contratto-niente-veto-p-50615
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