«Сент-Этьен» и «Реймс» сыграли вничью
«Сент-Этьен» сыграл вничью с «Реймсом» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата Франции. У хозяев забил Шарль Аби, у гостей — Эль-Биляль Туре.
Чемпионат Франции. Лига 1
26-й тур
«Сент-Этьен» — «Реймс» — 1:1 (0:0)
Голы: Туре, 72 (0:1). Аби, 89 (1:1).
«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Трауко, Сиссе, Мукуди, Гурна-Дуат (Аушиш, 46), Камара (Юссуф, 79), Нейу, Модест (Аби, 59), Хазри (Норден, 46), Буанга.
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Конан, Бериша, Кассама, Мунетси, Зенели (Туре, 60), Диа (Драмме, 80), Мбюкю, Д.Кутеса (Думбья, 59).
Предупреждения: Мбюкю, 79. Думбья, 89.
Судья: Готье.
20 февраля. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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