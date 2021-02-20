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«Сент-Этьен» и «Реймс» сыграли вничью

17:02
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«Сент-Этьен» сыграл вничью с «Реймсом» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата Франции. У хозяев забил Шарль Аби, у гостей — Эль-Биляль Туре.

Чемпионат Франции. Лига 1

26-й тур

«Сент-Этьен» — «Реймс» — 1:1 (0:0)

Голы: Туре, 72 (0:1). Аби, 89 (1:1).

«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Трауко, Сиссе, Мукуди, Гурна-Дуат (Аушиш, 46), Камара (Юссуф, 79), Нейу, Модест (Аби, 59), Хазри (Норден, 46), Буанга.

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Конан, Бериша, Кассама, Мунетси, Зенели (Туре, 60), Диа (Драмме, 80), Мбюкю, Д.Кутеса (Думбья, 59).

Предупреждения: Мбюкю, 79. Думбья, 89.

Судья: Готье.

20 февраля. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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