Кот тренирует нападающего «Сент-Этьена» на карантине
«Сент-Этьен» опубликовал в Twitter видео, как нападающий Франк Онора тренируется в домашних условиях. Однако в запись ролика вмешался кот футболиста.
«Франк может рассчитывать на поддержку особенного (но ленивого) тренера по физподготовке», — написала пресс-служба клуба.
? @Honorat_Franck peut compter sur le soutien d'un pr?parateur physique un peu sp?cial (mais fain?ant).— AS Saint-?tienne (@ASSEofficiel) April 2, 2020
? https://t.co/I13QjFHGOg pic.twitter.com/nHTsWSrK3v
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список
Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется