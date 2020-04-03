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Кот тренирует нападающего «Сент-Этьена» на карантине

05:21
Франк Онора. Фото "Сент-Этьен"
Франк Онора. Фото "Сент-Этьен"
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«Сент-Этьен» опубликовал в Twitter видео, как нападающий Франк Онора тренируется в домашних условиях. Однако в запись ролика вмешался кот футболиста.

«Франк может рассчитывать на поддержку особенного (но ленивого) тренера по физподготовке», — написала пресс-служба клуба.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

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