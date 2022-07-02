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Контракт Неймара с «ПСЖ» автоматически продлен до 2027 года

Карен Саркисян
Корреспондент
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Контракт нападающего «ПСЖ» Неймара с парижским клубом автоматически продлен, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 1 июля соглашение 30-летнего бразильца с клубом было продлено до 2027 года.

Отмечается, что в окружении нападающего уверены, что следующий сезон получится для него одним из лучших в карьере.

В прошедшем сезоне Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за парижан во всех турнирах.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Neymar-est-desormais-lie-au-psg-jusqu-en-2027/1341453
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