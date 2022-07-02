Тудор может возглавить «Марсель»
Новым главным тренером «Марселя» может стать хорватский специалист Игор Тудор. По информации журналиста Маттео Моретто, первые переговоры между сторонами уже состоялись.
44-летний хорват сейчас без команды. В конце мая он покинул «Верону», которую тренировал с сентября. Под его руководством команда сыграла 36 матчей: 14 побед, 11 ничьих и 11 поражений.
В пятницу, 1 июля, «Марсель» объявил о расставании с главным тренером Хорхе Сампаоли. 62-летний аргентинец с марта 2021 года тренировал провасанльцев.
В прошедшем сезоне «Марсель» набрал 71 очко за 38 туров и занял 2-е место в чемпионате Франции. Команда получила право сыграть в Лиге чемпионов.
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14
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15
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16
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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