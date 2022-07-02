Тудор может возглавить «Марсель»

Новым главным тренером «Марселя» может стать хорватский специалист Игор Тудор. По информации журналиста Маттео Моретто, первые переговоры между сторонами уже состоялись.

44-летний хорват сейчас без команды. В конце мая он покинул «Верону», которую тренировал с сентября. Под его руководством команда сыграла 36 матчей: 14 побед, 11 ничьих и 11 поражений.

В пятницу, 1 июля, «Марсель» объявил о расставании с главным тренером Хорхе Сампаоли. 62-летний аргентинец с марта 2021 года тренировал провасанльцев.

В прошедшем сезоне «Марсель» набрал 71 очко за 38 туров и занял 2-е место в чемпионате Франции. Команда получила право сыграть в Лиге чемпионов.