Гальтье подпишет двухлетний контракт с «ПСЖ» в понедельник или во вторник

Контракт тренера Кристофа Гальтье с «ПСЖ» будет рассчитан на два года, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 55-летний француз подпишет соглашение с парижанами в понедельник или вторник, когда клуб начнет подготовку к новому сезону.

Ранее сообщалось, что парижский клуб заплатит «Ницце» за тренера меньше 10 миллионов евро.

Нынешний главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино покинет клуб после расторжения контракта.