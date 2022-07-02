Гальтье подпишет двухлетний контракт с «ПСЖ» в понедельник или во вторник
Контракт тренера Кристофа Гальтье с «ПСЖ» будет рассчитан на два года, сообщает L'Equipe.
По информации источника, 55-летний француз подпишет соглашение с парижанами в понедельник или вторник, когда клуб начнет подготовку к новому сезону.
Ранее сообщалось, что парижский клуб заплатит «Ницце» за тренера меньше 10 миллионов евро.
Нынешний главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино покинет клуб после расторжения контракта.
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