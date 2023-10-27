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27 октября, 23:52

«Ницца» обыграла «Клермонт», несмотря на незабитый пенальти Лаборде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Шамар Николсон (слева) в матче с «Ниццей».
Фото AFP

«Ницца» в гостях обыграла «Клермонт» в матче 10-го тура лиги 1 — 1:0.

«Ницца» могла открыть в счет в матче на 37-й минуте, однако Гаэтан Лаборде не смог реализовать пенальти. Единственный мяч забил Хишем Будауи на 74-й минуте.

Принадлежащий «Спартаку» нападающий Шамар Николсон вышел в стартовом составе хозяев и был заменен на 88-й минуте.

«Ницца» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 22 очка в 10 матчах. «Клермонт» — 17-й (5 очков в 9 матчах).

Франция. Лига 1. 10-й тур
27 окт, 22:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
0:1
Ницца

Источник: Турнирная таблица лиги 1
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Ницца
1
0
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 И В Н П +/- О
1
 Ницца 10 6 4 0 11-4 22
2
 Монако 9 6 2 1 23-12 20
3
 ПСЖ 9 5 3 1 20-7 18
4
 Лилль 9 4 3 2 12-10 15
5
 Брест 9 4 3 2 9-8 15
6
 Реймс 9 4 2 3 15-12 14
7
 Нант 9 4 2 3 16-15 14
8
 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
9
 Ренн 9 2 5 2 15-12 11
10
 Тулуза 9 2 5 2 11-10 11
11
 Гавр 9 2 4 3 10-12 10
12
 Лорьян 9 2 4 3 15-19 10
13
 Страсбур 9 3 1 5 8-14 10
14
 Монпелье 8 2 3 3 12-11 9
15
 Ланс 9 2 3 4 8-13 9
16
 Метц 9 2 2 5 8-16 8
17
 Клермон Фут 9 1 2 6 7-14 5
18
 Лион 9 0 3 6 7-18 3
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.10 22:00
Клермон Фут – Ницца
 0 : 1
28.10 18:00
Реймс – Лорьян
 - : -
28.10 22:00
Ланс – Нант
 - : -
29.10 15:00
Брест – ПСЖ
 - : -
29.10 17:00
Лилль – Монако
 - : -
29.10 17:00
Метц – Гавр
 - : -
29.10 17:00
Монпелье – Тулуза
 - : -
29.10 19:05
Ренн – Страсбур
 - : -
29.10 22:45
Марсель – Лион
 - : -
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