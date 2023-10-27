«Ницца» обыграла «Клермонт», несмотря на незабитый пенальти Лаборде

«Ницца» в гостях обыграла «Клермонт» в матче 10-го тура лиги 1 — 1:0.

«Ницца» могла открыть в счет в матче на 37-й минуте, однако Гаэтан Лаборде не смог реализовать пенальти. Единственный мяч забил Хишем Будауи на 74-й минуте.

Принадлежащий «Спартаку» нападающий Шамар Николсон вышел в стартовом составе хозяев и был заменен на 88-й минуте.

«Ницца» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 22 очка в 10 матчах. «Клермонт» — 17-й (5 очков в 9 матчах).