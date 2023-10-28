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«ПСЖ» готов расстаться с форвардом Экитике

Виктория Кравченко
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«ПСЖ» готов расстаться с нападающим команды Уго Экитике, сообщает журналист Адриен Гренье.

По данным источника, футболист не входит в планы главного тренера Луис Энрике. В этом сезоне форвард провел всего один матч в чемпионате Франции.

Минувшим летом Экитике был близок к уходу из «ПСЖ», но его трансфер в «Айнтрахт» сорвался. Его трансферная стоимость — 15 миллионов евро.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 9 5 3 1 20-7 18
4
 Лилль 9 4 3 2 12-10 15
5
 Брест 9 4 3 2 9-8 15
6
 Реймс 9 4 2 3 15-12 14
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 Нант 9 4 2 3 16-15 14
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 Тулуза 9 2 5 2 11-10 11
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