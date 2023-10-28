«ПСЖ» готов расстаться с форвардом Экитике

«ПСЖ» готов расстаться с нападающим команды Уго Экитике, сообщает журналист Адриен Гренье.

По данным источника, футболист не входит в планы главного тренера Луис Энрике. В этом сезоне форвард провел всего один матч в чемпионате Франции.

Минувшим летом Экитике был близок к уходу из «ПСЖ», но его трансфер в «Айнтрахт» сорвался. Его трансферная стоимость — 15 миллионов евро.