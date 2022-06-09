Лионель Месси подвел итоги первого сезона в составе «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги завершившегося сезона чемпионата Франции в составе парижан.

«Помню свой первый матч с «Реймсом». Это была моя первая игра на «Парк де Пренс», она была очень впечатлительной. Потом я забил первый гол в чемпионате — «Нанту». Также я открыл для себя Париж. Первый год в «ПСЖ» принес много эмоций», — цитирует Месси пресс-служба «ПСЖ».

Месси перещел в парижский клуб летом 2021 года. За команду он провел 26 матчей, забив шесть мячей и сделав 14 результативных передач.