Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас признан лучшим вратарем сезона в Лиге 1 по версии Национального союза профессиональных футболистов (UNFP).

На награду также претендовали Майк Меньян («Лилль»), Антони Лопеш («Лион»), Стив Манданда («Марсель») и Бенжамен Леконт («Монако»).

В 2019 году лучшим голкипером чемпионата Франции был признан Меньян. В прошлом году голосование не проводилось из-за досрочного завершения сезона.