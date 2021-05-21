Кейлор Навас признан лучшим вратарем сезона в лиге 1
11:05
Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас признан лучшим вратарем сезона в Лиге 1 по версии Национального союза профессиональных футболистов (UNFP).
На награду также претендовали Майк Меньян («Лилль»), Антони Лопеш («Лион»), Стив Манданда («Марсель») и Бенжамен Леконт («Монако»).
В 2019 году лучшим голкипером чемпионата Франции был признан Меньян. В прошлом году голосование не проводилось из-за досрочного завершения сезона.
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