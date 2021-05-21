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«Лион» представил форму на новый сезон

11:31
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«Лион» презентовал новую форму на сезон-2021/22. Клуб представил домашний и гостевой комплекты, сообщает пресс-служба.

«Форма отражает наследие одного из величайших французских клубов в истории. Вертикальная красно-синяя полоса возвращается на культовую белую майку клуба, а выездная форма будет красной, исторический цвет команды», — говорится в сообщении.

Форму представили Райан Шерки, Мемфис Депай и Лукас Пакета.

В новой домашней экипировке «Лион» впервые сыграет 23 мая против «Ниццы». Купить форму можно будет 21 мая.

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