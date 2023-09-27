Кейлор Навас может продолжить карьеру в МЛС

Минувший сезон Навас провел в «Ноттингем Форесте», сыграв 17 матчей в АПЛ он пропустил 32 мяча и дважды отстоял на ноль. Контракт 36-летнего игрока с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость — 5 миллионов евро.