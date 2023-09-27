Защитнику «ПСЖ» Мендешу предстоит операция, он пропустит четыре месяца

Защитнику «ПСЖ» Нуну Мендешу предстоит операция из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает Goal.

Ориентировочно футболист пропустит четыре месяца. Он будет прооперирован в Финляндии.

Мендеш получил травму подколенного сухожилия в матче 33-го тура лиги 1 против «Лорьяна» (1:3). После этого он не выходил на поле.

Португальский защитник в августе 2021 года перешел «ПСЖ» из «Спортинга» на правах аренды до конца сезона-2021/22 с опцией выкупа. В мае 2022-го парижане активировали опцию выкупа контракта футболиста в размере 38 миллионов евро.

Всего 21-летний португалец провел 69 матчей за «ПСЖ», в которых забил 2 гола и отметился 9 результативными передачами.