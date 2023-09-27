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Сегодня, 20:17

Защитнику «ПСЖ» Мендешу предстоит операция, он пропустит четыре месяца

Алина Савинова
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Защитнику «ПСЖ» Нуну Мендешу предстоит операция из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает Goal.

Ориентировочно футболист пропустит четыре месяца. Он будет прооперирован в Финляндии.

Мендеш получил травму подколенного сухожилия в матче 33-го тура лиги 1 против «Лорьяна» (1:3). После этого он не выходил на поле.

Португальский защитник в августе 2021 года перешел «ПСЖ» из «Спортинга» на правах аренды до конца сезона-2021/22 с опцией выкупа. В мае 2022-го парижане активировали опцию выкупа контракта футболиста в размере 38 миллионов евро.

Всего 21-летний португалец провел 69 матчей за «ПСЖ», в которых забил 2 гола и отметился 9 результативными передачами.

Источник: https://www.goal.com/en/news/nuno-mendes-psg-blow-surgery-hamstring-injury/blt379c8cfa04bdf47b
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
2
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
3
 ПСЖ 6 3 2 1 14-6 11
4
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
5
 Реймс 6 3 1 2 11-8 10
6
 Страсбур 6 3 1 2 7-8 10
7
 Гавр 6 2 3 1 10-7 9
8
 Марсель 6 2 3 1 7-8 9
9
 Ренн 6 1 5 0 10-6 8
10
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
11
 Лилль 6 2 2 2 8-9 8
12
 Метц 6 2 2 2 7-10 8
13
 Монпелье 6 1 3 2 9-9 6
14
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
15
 Тулуза 6 1 3 2 6-8 6
16
 Ланс 6 1 1 4 6-12 4
17
 Лион 6 0 2 4 3-11 2
18
 Клермон Фут 6 0 1 5 5-12 1
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34 тур
29.09 22:00
Страсбур – Ланс
 - : -
30.09 18:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
30.09 22:00
Монако – Марсель
 - : -
1.10 14:00
Реймс – Лион
 - : -
1.10 16:00
Гавр – Лилль
 - : -
1.10 16:00
Ницца – Брест
 - : -
1.10 16:00
Тулуза – Метц
 - : -
1.10 18:05
Лорьян – Монпелье
 - : -
1.10 21:45
Ренн – Нант
 - : -
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Килиан Мбаппе

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Ахмед Мостафа Мохамед

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 5
Набиль Алиуи

Набиль Алиуи

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