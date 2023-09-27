Стали известны детали контракта Гаттузо с «Марселем»

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Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо в ближайшее время может занять пост главного тренера «Марселя», сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, соглашение Гаттузо с провансальским клубом будет рассчитано до 2025 года. Клубу и агентам тренера осталось согласовать последние детали.

В данный момент Гаттузо является безработным. Его последним клубом была «Валенсия», в которой он работал с июля 2022 года по январь 2023 года.

До этого итальянец тренировал «Наполи», «Милан», «Пизу», «Палермо», «Сьон» и «ОФИ».