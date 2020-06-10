Кавани на карантине постриг овцу. Видео

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани опубликовал новый видеоролик в Instagram. 33-летний уругваец, улетевший на родину перед закрытием границ на время пандемии коронавируса, показал, как стрижет овцу. Ранее он публиковал видеоролик, на котором косит траву.

Напомним, сезон-2019/20 во Франции был завершен досрочно. Нынешний контракт Кавани с «ПСЖ» заканчивается 1 июля.