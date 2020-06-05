Кавани косит траву в ожидании нового контракта и нового сезона
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Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани опубликовал новый видеоролик в Instagram. 33-летний уругваец, улетевший на родину перед закрытием границ на время пандемии коронавируса, косит траву.
«Качаю косые мышцы пресса», — подписал видео Кавани.
Напомним, сезон-2019/20 во Франции был завершен досрочно. Нынешний контракт Кавани с «ПСЖ» заканчивается 1 июля.
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